Scooter faciasında hayatını kaybeden gençlere sınıf arkadaşlarından duygusal anma

Antalya'da scooter üzerinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencilerini sınıf arkadaşları unutmadı. Olayın ardından adeta yıkılan arkadaşları, kazanın olduğu yere gelerek kırmızı karanfil bıraktılar.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı ve arkadaşı Ada Kayahan'ın da bulunduğu scootera yolun karşısına geçtiği sırada M.C.G. kontrolündeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulansla yakınlardaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki genç de kurtarılamadı. Mahmut Yağız Balcı'nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı'nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırmızı karanfil bıraktılar

Acı haberi alarak yıkılan iki gencin arkadaşları ise bugün olay yerine koştu. Gençlerin arkadaşlarının öldüğü yere gelerek kırmızı karanfil bıraktığı görüldü. Aydınlatma direğine ise iki gencin fotoğrafı asıldı.

Kazanın meydana geldiği yerde apartmanda oturduğunu belirten bir vatandaş, "Ben büyük bir gürültü duydum. Bağırmalar duydum. Baktığımda çocukları kaldırım üzerinde gördüm. Çok fazla fren izi vardı. Sonra sağlık ekipleri geldi. Burada bir doktor vardı, o müdahale etti. Doktor kalp masajı yaptı. Sonra hastaneye kaldırıldı. Hayatlarını kaybettiler. Bugün de arkadaşları gelerek kırmızı karanfil bıraktılar" dedi.