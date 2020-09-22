Sea To Sky Enduro motosiklet yarışları başlıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenecek olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları, yarın plaj etabıyla başlayacak.

Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Hastanesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen yarışlarda, bu yıl 15 ülkeden yaklaşık 170 sporcunun katılması bekleniyor.

Pandemi nedeniyle seyirci etaplarının olmayacağı yarışlarda sporcular, zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele edecek. Bu yıl kanyon etabı yerine sky race etabının yapılacağı yarışlar, 4 gün sürecek ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda sona erecek. Kındılçeşme sahilinde 15 artı 1 tur üzerinden yapılacak plaj etabıyla başlayacak yarışlar, 42 kilometrelik orman etabı, 30 kilometrelik sky race ve 55 kilometrelik dağ etabıyla sona erecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların Kemer tanıtımına ve Türk turizmine büyük katkı sağladığını söyledi.

Pandemi nedeniyle tüm önlemlerin alındığını ifade eden Başkan Topaloğlu, “Bazı sporcular gelemeyecek ama yine de katılım fazla olacak. Belediye olarak biz her türlü desteği veriyoruz. Yarışlar bu yıl da heyecanlı ve güzel olacak diye düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

KEMK Başkanı Semih Özdemir ise pandemi nedeniyle bu seneki yarışlar öncesi basın toplantısının yapılamayacağını kaydetti.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyirci etaplarının olmayacağının altını çizen Özdemir, “4 gün sürecek kanyon etabı yerine Beydağları manzarası eşliğinde sky race etabı ekledik. Yarışlar bu yıl yine zorlu olacak. Pandemi nedeniyle yurt dışında birçok yarış iptal edildi ama biz tüm önlemlerimizi alarak organizasyonumuzu yaptık. Sporcular da bu durumdan çok memnun. Yarışçılara bütün bilgilendirmeler yapıldı.” dedi.