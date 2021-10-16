Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları tamamlandı

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları dağ etabıyla tamamlandı. Zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda zirveye ulaşmak için çaba sarf etti. Etabı Güney Afrikalı Wade Young ilk sırada tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kemer Belediyesinin destekleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen yarışlar dağ etabıyla tamamlandı. Toplam 35 ülkeden 350 sporcunun katıldığı yarışların dağ etabı, Çamyuva sahilinden başladı. Sporcular, zorlu dağ etabında Kesme Boğazı mevkisindeki kanyondan, kayaların arasından, tepelerden ve orman içerisinden geçerken zaman zaman zor anlar yaşadı.

Zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda zirveye ulaşmak için çaba sarf etti. Dağ etabının favori isimlerinden İngiliz Graham Jarvis'in sakatlığından dolayı bu sene katılmadığı yarışlarda etabı Güney Afrikalı Wade Young ilk sırada tamamladı.

Zirveye ikinci olarak İspanyol Mario Roman ulaşırken, üçüncülüğü ise Güney Afrikalı Travis Teasdale elde etti. Yarış sonrası Tahtalı Dağı zirvesindeki Olympos Teleferikte dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi. Törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Belediyesi meclis üyesi ve KEMK Başkanı Semih Özdemir, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, sporseverler ve davetliler katıldı.

“Çıtayı biraz daha yükselteceğiz”

Sporculara ödülleri Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve KEMK Başkanı Semih Özdemir verdi.

Yarış sonrası açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, organizasyona bu sene katılımın oldukça yüksek olduğunu söyledi. Yarışların Kemer tanıtımına büyük katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Gelecek yıllarda yarışları daha fazla nasıl genişletebiliriz diye çalışmalar yapacağız. Çıtayı biraz daha yükselteceğiz. Organizasyonu dünyanın her tarafından takip ediyorlar. Bu da Türkiye ve Kemer tanıtımına katkı sağlıyor. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Derece elde eden sporcuları da tebrik ederim" diye konuştu.