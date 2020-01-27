İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sebze meyve deposunda yangın

Antalya’da bulunan bir sebze meyve deposunda yangın çıktı, çalışanlar tahliye edilirken söndürme çalışmalarına başlanıldı.

Antalya'da bulunan bir sebze meyve deposunda yangın çıktı, çalışanlar tahliye edilirken söndürme çalışmalarına başlanıldı.


Serik ilçesi Belkıs mahalle yolu üzerinde bulunan sebze meyve deposunda yangın çıktı. Saat 12.00 sularında meydana gelen yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Çıkış nedeni henüz belirlenmeyen yangında depodaki çalışanlar tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.