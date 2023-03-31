Sebze ve meyve yüklü tır devrildi, malzemeler yola saçıldı

Antalya'da sebze ve meyve yüklü tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, dorse içerindeki malzemeler yola saçıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi'nden sebze ve meyve yüklenen Özgür Duman yönetimindeki 35 AYS 224 plakalı tır, dönüş yoluna geçti. Duman'ın direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu tır önce refüje çarptı, ardından yan yola savrularak yan yattı. Sokak aydınlatma direğine çarparak duran tırı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada sürücü yaralanmazken, dorsedeki sebze ve meyveler etrafa savruldu. Kaza sonrası tırın bulunduğu yan yol trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.