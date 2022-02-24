Şehir Hastanesi yolunda yol genişletme çalışması

Kepez Belediyesi'nin 2019 yılının ekim ayında gerçekleştirdiği meclis toplantısında Çankaya Mahallesi'ndeki 6455 Sokağa, Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez'in adını oy birliğiyle kabul edildi. Kepez Belediyesi Fen işleri Ekipleri, 2019 yılında Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez ismin alan caddenin altyapı ve üstyapı çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladı. Bölgede yaşanan yoğun nüfus artışının sebep olacağı trafik sorununu önlemek amacıyla yol genişletme çalışması gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Fen işleri ekiplerinin Fatin Gökmen Caddesi ve Ali Uyaroğlu Caddesi kesişiminde gerçekleştirdiği yol genişletme çalışması bölgeye yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi'ne ulaşımını da kolaylaştıracak. Antalya Şehir Hastanesi'nin, Merkez ile bağlantısı oluşturan Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez caddesi, Göçerler Mahallesi'nden Antalya Bulvarı'na, Fevzi Çakmak Mahallesi'nden Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanıyor.