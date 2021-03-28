55 yıllık tarihinde ikinci kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek olan kırmızı beyazlılar, finale sadece takım olarak değil şehir olarak hazırlanmak için dev bir kampanyanın başlangıcını veriyor. Antalyaspor, başlatacağı bayrak kampanyası ile hem şehir merkezi ve ilçelerin dört bir yanının bayraklarla süslenmesini sağlayacak, hem de kulübe maddi gelir getirecek bir projeye imza atacak.

“Hedef 5 bin büyük bayrak”

Başkan Mustafa Yılmaz öncülüğünde startı verilen bayrak kampanyası, “Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin” sloganı ile başlatılacak. Antalyaspor tarihinin en önemli sınavlarından biri olacak final öncesi şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirmeyi hedefleyen kampanya, 5 bin büyük bayrak hedefiyle yola çıkacak. Kampanya çerçevesinde kentin sanayici ve iş insanlarının yanı sıra, evlerinin balkonlarını ve iş yerlerini Antalyaspor bayrakları ile süslemek isteyenler için farklı bayrak satışları gerçekleştirilecek.

“Ortak payda Antalyaspor”

Final coşkusunu birlikte yaşamak, teknik ekip ve futbolculara şehir olarak destek vermek için başlatılan kampanya çerçevesinde tek vücut olarak hem tarihi maça odaklanılacak hem de kulübe maddi katkı sağlanacak. Antalyaspor'a destek olmak isteyen herkesin katılmaya davet edildiği kampanya, Başkan Yılmaz ve yöneticilerin katkılarıyla kentin belediyeleri, iş dünyası, STK'ları, otelleri, restoranları, AVM'leri, esnafı, kısacası Antalyaspor ortak paydasında buluşan herkesi kapsayacak.

“Bayrak çeşitleri ve fiyatları”

Kampanya çerçevesinde 3 farklı bayrak satışı gerçekleştirilecek. Bayrakların ilki 4x6 metre ebadında olacak. Caddelerde dalgalanacak olan bayrağın üst kısmında #KupaSeninAntalya, orta kısmında kırmızı beyaz zeminde Antalyaspor arması, alt kısmında ise katkı koyan firmanın ismi yer alacak. Bu bayrak 5 bin TL'den satılacak. İkinci bayrak, kentin önemli cadde ve sokaklarında yer alan elektrik direklerinde yer alacak. 90X240 santimetre ebadındaki bayrakların 5 adedi 5 bin TL olacak. Üçüncü bayrak ise 70x105 santimetre ebadında olacak. Üst kısmında #KupaSeninAntalya, altında ise kırmızı beyaz zeminde Antalyaspor arması olacak. Bu bayrak da 100 TL'den satışa sunulacak. Kampanya için tüm detaylar kulüp tarafından resmi olarak 31 Mart Çarşamba günü açıklanacak.