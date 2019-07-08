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Şehirde müzik var

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası tarihi Üç Kapılar’da bir konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası tarihi Üç Kapılar'da bir konser verdi. 70'ler ve 90'lardan yerli ve yabancı parçaları seslendiren orkestra büyük beğeni topladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yaz mevsimi ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek kent merkezini canlı tutuyor. Bu amaçla gerçekleştirilen ‘Şehirde Müzik Var' etkinliği kapsamandı Bando Orkestrası ‘ABBO” konser verdi.


Tarihi Üç Kapılarda verilen konsere Antalyalılar büyük ilgi gösterdi. Vaya Con Dios'tan ney na na na, Yolanda, 70, 80 ve 90'ların eğlenceli parçalarını seslendiren ABBO vatandaşa keyifli anlar yaşattı. Konseri turistler de ilgiyle izledi. Dinleyenleri geçmişe götüren ABBO konseri kent merkezinde belli aralıklarla gerçekleştirilmeye devam edecek.

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