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Şehirlerarası uyuşturucu trafiğine jandarma operasyonu

Antalya’da temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği tespit edilen şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya'da temin ettiği uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceği tespit edilen şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılar çalışmalarda şüpheli E.Ş. isimli şahsın il dışından, Antalya'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine operasyon için harekete geçildi. Şüpheli şahıs E.Ş. Hatay'dan Antalya'ya girmek üzere olduğu sırada aracı Jandarma ekiplerince durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramanın sonucunda; 3 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli E.Ş. tutuklandı.

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