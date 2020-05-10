Şehit annesi göz yaşlarına hakim olamadı

Antalya'da yaşayan ve Nusaybin'de oğlunu kaybeden şehit annesi, kendisini ziyarete gelen kaymakam ve belediye başkanını görüce gözyaşlarına hakem olamadı.

Antalya'da 10 Mayıs Anneler Gününde başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlanmaya devam ediliyor. Kaş Kaymakamı Bülent Karacan ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kaş'ta şehit aileleri ve annelerini ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Karacan ve Belediye Başkanı Ulutaş, şehit annelerine hediye ve çiçek takdiminde bulundu. 2009 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Yusuf Polat'ın annesi Hatice Polat'a da ziyarette bulunuldu. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş çiçeği verirken duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin annesi, "Kuzum oğlum da anneler gününde çiçek verirdi. Oğlumun yerine siz geldiniz" diyerek duygulandı ve ağladı.

"Kılıçlarınız keskin olsun"

Ardından Sahil Kılınçlı mahallesinde yaşayan 101 yaşındaki Fatma Issız ziyaret edildi. Ziyarette Kaymakam Karacan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun göndermiş olduğu hediyeyi takdim etti. Ziyarette konuşan Fatma Issız, "Bugün beni ziyaret ederek çok mutlu ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Her zaman yanıma gelin. Kılıçlarınız keskin, yolunuz açık olsun. Allah kaza bela vermesin" diyerek dua etti.

Fatma ninenin normalde yaşının 108 olduğu ancak 7 sene geç yazdırıldığı için kimlikte 101 olduğu öğrenildi.