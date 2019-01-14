İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit babası vefat etti

Şırnak’ta görev yaptığı sırada 1994 yılında yaşanan çatışmada şehit olan Er Ali Çatal’ın Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yaşayan babası Osman Çatal yaşamını yitirdi.

Şırnak'ta görev yaptığı sırada 1994 yılında yaşanan çatışmada şehit olan Er Ali Çatal'ın Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan babası Osman Çatal yaşamını yitirdi.


1994 yılında Şırnak'taki Maden Ekizce Jandarma Tabur Komutanlığında görev yaptığı sırada çıkan çatışmada şehit olan Korkutelili Er Ali Çatal'ın babası Osman Çatal dün yaşamını yitirdi. Çatal, ilçeye bağlı Taşkesik Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Çatal'ın yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.