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Şehit evinde acı tesadüf

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin acı haberini Alanya Belediyesi’nde çalışan üvey babası taziye çadırı kurmaya geldiğinde öğrendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin acı haberini Alanya Belediyesi'nde çalışan üvey babası taziye çadırı kurmaya geldiğinde öğrendi. Acılı baba haberle yıkıldı.


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Batıntepe üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli şehit düştü. Zencirli'nin acı haberi yetkililer tarafından Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi 136 Sokak'ta oturan annesi Leyla Çelik ve kardeşlerine verildi. Şehidin annesinin oturduğu eve Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kurmak için Alanya Belediyesi'nden çok sayıda işçiyle beraber gelen Zencirli'nin üvey babası Mehmet Ali Çelik burada haberin verildiği evin kendi evi olduğunu gördü. Acı haberi alıp eve giren baba yıkıldı. Bir süre kendine gelemeyen Çelik, yakınları tarafından sakinleştirildi.

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