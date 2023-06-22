Şehit haberi sonrası Alanya'da 3 günlük müzik yasağı kararı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Operasyonu'nda uğradığı hain terör saldırısının ardından ağır yaralanan ancak bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Aliefendi Mahallesi'nden Uzman Çavuş Alpay Aras için kent genelinde 3 günlük müzik yasağı kararı aldıklarını belirtti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuzey Irak'ta hain terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan, ardından Ankara GATA'da verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düşen Demirtaş Aliefendi Mahallesi'nden Uzman Çavuş Alpay Aras için kent genelinde 3 günlük müzik yasağı kararı aldıklarını belirtti. Encümen kararına uyulması hususunda tüm vatandaşları duyarlı ve saygılı olmaya davet eden Başkan Yücel, “Aldığımız 3 günlük müzik ve eğlence yasağına tüm işletmelerin ve vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını rica ediyorum” dedi. Şehit Uzman Çavuş Alpay Aras'ın cenazesi yarın Alanya'ya getirilecek. Aras'ın naaşı saat 11.00'de Demirtaş bölgesi Aliefendi Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze törenin ardından Aliefendi Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.