Şehit öğretmen Metin Kaynar mezarı başında anıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 11 Eylül 1994 tarihinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Metin Kaynar, mezarı başında anıldı.

Terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 168 öğretmen, bugün Şehit Öğretmenleri Anma Günü kapsamında anıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994 tarihinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Metin Kaynar, Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'nde mezarı başında anıldı.

Bozova Mahallesi'ndeki şehit öğretmen Metin Kaynar'ın babası Osman Kaynar ve abisi Hüseyin Kaynar ile Bozova Mahalle Muhtarı Osman Bayındır, Şehit Metin Kaynar İlkokul Müdürü Şahali Şah, ortaokul müdürü Murat Karakuş, şehit öğretmen Metin Kaynar ve tüm şehitler için dua ettiler.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) 11 Eylül gününü ‘Şehit Öğretmenleri Anma Günü' olarak ilan etmesinden dolayı onurlandığını belirten baba Osman Kaynar, “İLKSAN'ın 11 Eylül'ü Şehit Öğretmenler Günü ilan etmesi bizi çok onurlandırmıştır. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Şehit öğretmenleri unutturmayacaklarını belirten 95 yaşındaki Osman Kaynar, “11 Eylül 1994 günü 5 öğretmen arkadaşıyla birlikte Tunceli Darıkent beldesinde öğretmenlik görevini ifa ederken oğlum Metin Kaynar şehit oldu. Şehit babası olmak kolay bir şey değil. Biz bunu yaşadık ve yaşıyoruz da. Fakat anmak, çevremizdeki insanlarla birlikte anmak daha faklı oluyor. Metin öyle bir çocuktu ki, bunu nasıl ifade etsen anlatamıyorum. 26 yıl geçti ama hala hatırası bende geçmiyor. Devamlı günü gününe hatırlıyorum, her sabah da kalktığımda dua ediyorum. Yıllar geçti üzerinde hatırası üzerimde düşündükçe duygulanıyorum. Hatta sağlığında evinde önünde bir araba var onu kendisi aldı, onu görünce oğlum diye seviyorum. Benim için oğlumdan kalan bir hatıra ve anı. Metin buraya geldiğinde talebeleri hocam neredesin ne zaman geleceksin diye ararlardı. Seni özledik diye. Ona karşı öğrencilerinin büyük sevgi ve saygıları vardı” dedi.

Şehit öğretmen Metin Kaynar'ın abisi Hüseyin Bilal Kaynar da, “26 yıl önce bugün Antalya Gazipaşa ilçesinde çalışırken öğrendik. Önce inanamadık, sonra televizyonda alt yazı geçince kahrolduk. Bir baba için evlat acısı, bir insan için de kardeş acısı yıllar geçse de insan içinde bitmeyen bir yara. Terör örgütü PKK elinde kalem olan insanları katletti. İnsan konuştukça duygu yüklü oluyor. Ama 26 yıldır içimizde bir yara. Kapanmadı kapandı desek de yalan söyleriz” dedi.

1994/1995 eğitim-öğretim yılının ilk haftasında 11 Eylül 1994 akşamı, Tunceli'nin Mazgirt Darıkent beldesine terör örgütü mensuplarının düzenlediği baskında; lojmanlarında akşam yemeği için bir araya gelen ve yemek yedikleri sofra başından kaldırılan öğretmenler Vedat İnan (25), Ali İhsan Çetinkaya (29), Metin Kaynar (29), Buminhan Temizkan (27), Rüstem Şen (29) ve Mustafa Karınca (32) kurşunlanarak şehit edilmişti.