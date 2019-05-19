Şehit öğretmenin adı parka verildi

Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne kazandırdığı semt parkına şehit öğretmen Abdullah Kara'nın adını verdi.

İlçeye birçok semt parkı kazandıran Kepez Belediyesi, bir yandan da unutulmaz değerlerine sahip çıkarak şehitlerin adını da ilçeye kazandırılan eserlerde yaşatıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi 6215 Sokak'ta inşa edilen ve şehit öğretmen Abdullah Kara'nın adının verildiği semt parkı, vatandaşlara günlük hayatın içerisinde kısa bir mola imkanı sunarken, bir yandan da Abdullah öğretmenin anısını yaşatıyor.

Şehit öğretmen Abdullah Kara Parkı, 2 bin 389 metre kare kullanım alanı ile vatandaşlara hizmet veriyor. Semt parkında, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, pergole ve oturma grupları yer alıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki parka ismi verilen şehit öğretmen Abdullah Kara, Serik'te doğdu ve Burdur Eğitim Yüksek Okulu'nu bitirdikten sonra Bingöl'ün Genç İlçesi Kavaklı Köyü İlkokuluna öğretmen olarak atandı. Abdullah Öğretmen, 1993 yılında Bingöl-Elazığ Karayolu Bilaloğlu mevkinde şehit oldu.