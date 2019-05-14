'Şehit olursam kardeşlerim giyer' deyip yıkattığı askeri kamuflajını evde bırakmış

-Hakkari'nin Irak sınırında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin, 5 gün önce evinden ayrılırken “Şehit olursam kardeşlerim giyer” diyerek askeri elbisesini evde bıraktığı öğrenildi.

Hakkari'nin Irak sınır hattında bulunan Serabat üs bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekariya Zencirli'nin (26) naaşı saat 21.00 sıralarında, ailesinin yaşadığı Alanya'da defnedilmek üzere Alanya Gazipaşa Havalimanına getirildi.

Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda gerçekleşen uğurlama töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanına getirilen şehidin naaşını annesi Leyla Çelik ve kardeşleri karşıladı. Uçağın inmesini beklerken şehit oğlu için gözyaşı döken anne, “Botunu bağlarken çözdüydüm gitme diyerek” dedi.

Askeri yetkililerin teselli etmeye çalıştığı şehit annesi oğlunun son isteğini komutana anlattı. Oğlunun asker elbisesini yanında götürmediğini söyleyen anne, “İzinden yeni döndüğünde ‘elbiselerimi yıkadın mı' dedi. Götürecek misin' dedim. ‘Yok' dedi, ‘şehit olursam kardeşlerim giyer, dolabına koy' diye bıraktı” dediğini anlattı.

Şehidin acılı abisi ise annesini, “Gurur duy, Peygamber ocağına gitti senin oğlun. Şehit oldu, dik dur” diyerek teselli etti. Şehidin naaşı törenle askeri uçaktan indirilirken şehit annesi oğluna koşmak istedi ancak refakatçi askerler izin vermedi. Şehit naaşının cenaze aracına konmasının ardından şehidin kardeşleri onu yalnız bırakmadı ve cenaze aracıyla Alanya'ya doğru yola çıktı.

Şehidin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Alanya Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.