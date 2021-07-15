Şehit Pilot Hasan Öztürk mezarı başında anıldı

Kumluca'da ilçe protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında tüm şehitleri temsilen 2011 yılında İzmir'de şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Hasan Öztürk'ü mezarı başında andı.

Kumluca kaymakamı Uğur Kolsuz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, Belediye Başkan Vekili İsmail Başar, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, Kumluca Müftüsü Süleyman Çoban, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Hasan Öztürk'ün mezarı başında tüm şehitlerimizi temsilen Kumluca Müftülüğüne bağlı imam hatipler tarafından Yasin-i Şerif suresi okundu. İlçe Müftüsü Süleyman Çoban ise okunan surelerin ardından dua etti. Mezar ziyaretinden sonra etkinlikler, Kumluca Merkez Eski Camide okunan Mevlid - i Şerif okunması ile devam etti. Etkinlikler, Kumluca Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan program ile devam edecek.