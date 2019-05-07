Şehit yakınları ve gazilere övünç madalyası

Antalya Valisi Münir Karaloğlu Devlet Övünç Madalyası ve Tevcih Töreni'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Karaloğlu, "Bizim kadar şehitliği ve gaziliği yücelten başka bir millet yoktur. Biz hem vatanı sevmeyi hem de vatanı korumayı imanın esaslarından sayarız" dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalyalarını şehit yakınları ve gazilere takdim etti. Karaloğlu, “Bu madalyaları gururla göğsünüzde taşıyın. Sizin eşleriniz, yakınlarınız bu toprakları vatan kılmak için göğsünü siper etti. Canlarını ve kanlarını feda ettiler. Onun için her biriniz bizim için çok değerli ve kıymetlisiniz. Biz devlet olarak, millet olarak sizleri baş tacı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Vatan sevgisi imandandır”

Şehitlik ve gazilik makamının inanç, kültür ve geleneklerimizde önemli bir yer tuttuğuna değinen Vali Karaloğlu, “Bizim kadar şehitliği ve gaziliği yücelten başka bir millet yoktur. Biz hem vatanı sevmeyi hem de vatanı korumayı imanın esaslarından sayarız. ‘Hubbul vatan minel iman' vatan sevgisi imandandır deriz. Bizim için vatanı sevmek, vatana hizmet etmek, vatanı savunmak imanın esaslarındandır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın peygamberlikten sonra en çok övdüğü makam şehadet makamıdır. Bakara suresi 154. ayeti kerimesin de ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar diridir ama siz farkında değilsiniz' buyurmaktadır. Allah yolunda öldürülenlere ölü bile denilmesini istenmeyen bir inancın, bir dinin, bir kültürün varisleriyiz” şeklinde konuştu.

Türk topraklarının bin yıldır şehit kanlarıyla sulanarak vatan kılındığını vurgulayan Vali Münir Karaloğlu, bu toprakları vatan tutmanın ve vatan kılmanın kolay olmadığına dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şehit yakınları ve gazilerle ilgili pek çok sorunu çözdüğünü belirten Vali Münir Karaloğlu, şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını ifade etti.

Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından şehit ve gazi yakınlarına devlet övünç madalyaları takdim etti.