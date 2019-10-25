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"Şehri Onun Gözünden Gör " Projesi ile Güver Kanyonu ve Evdirhan'ı gezdiler

Döşemealtı Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve Yeryüzü Koleji işbirliğiyle görme engellilere Döşemealtı’nın tarihi mirası Evdirhan ve doğa harikası Güver Uçurumu gezdirildi.

Döşemealtı Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve Yeryüzü Koleji işbirliğiyle görme engellilere Döşemealtı'nın tarihi mirası Evdirhan ve doğa harikası Güver Uçurumu gezdirildi. Belediye personeli ve öğrenciler, görme engellilere kendi gözlerinden ve kendi anlatımlarıyla güzellikleri yaşattılar.


Döşemealtı Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ve Yeryüzü Koleji işbirliğiyle başlatılan "Şehri Onun Gözünden Gör " projesi kapsamında görme engelliler, Döşemealtı'nın tarihi ve doğal mekanlarını gezme ve tanıma fırsatı buldu. Proje kapsamında, bir grup görme engelli Döşemealtı'nın tarihi mirası Evdirhan ve doğa harikası Güver Uçurumu gezdi.


Görme engelliler tarihi yapıya dokunarak, belediye personeli ve öğrencilerin anlatımıyla ilçenin zenginliklerini tanımaya çalıştı. Görme engelliler proje sayesinde doğal güzelliklerle ve tarih dolu bir geçirme fırsatı buldu. Görme engelliler, böyle bir proje sayesinde Döşemealtı'nın zenginliklerinin gezme ve tanıma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

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