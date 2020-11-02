Şehrin merkezine balık ve organik pazar

Kepez Belediyesi'nin, Fabrikalar Mahallesi'nde, şehrin merkezi bir noktasındaki 12 bin 500 metrekare alana kuracağı Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazarı projesinin yapımı başladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 3. dönemi için vaat ettiği 123 projesinden biri olan Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazarı da ilçesine kazandırıyor. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazar'ın yapılacağı alanın yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı.

Kent sakinleri için önemli bir buluşma noktası olacak eser, Fabrikalar Mahallesi'nde, eski Dokuma Fabrikası yerleşkesinin arkasında üretilen 12 bin 500 metrekarelik belediye hizmet alanına inşa ediliyor. İçerisinde restoranların, satış tezgâhlarının, kafenin, otoparkın ve küçük bir caminin olduğu Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazar projesi, balıksırtı mimarisiyle de dikkat çekiyor.

Tütüncü, şantiye alanını gezdi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, yer teslimi sözleşmesi yapılan eserin şantiye alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Başkan Tütüncü, mimari plan üzerinde yüklenici firma temsilcilerinden proje hakkında bilgi aldı.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, “Halkımız kaliteli balığı daha ucuza satın alsın ve daha çok balık tüketsin, diye balıkçılar çarşısını kuruyoruz.” dedi.

Uygun fiyata kaliteli balık

Çarşıyı, kent sakinlerinin hayatını kolaylaştıran bir nokta olarak tasarladıklarını belirten Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Proje çalışmamıza başladığımızda oldukça geniş bir alanı daha fonksiyonel bir biçimde kullanalım ve buraya bir de organik ürünler pazarı ilave edelim istedik. Proje için Fabrikalar Mahallesi'nde, Dokuma Parkın hemen arka kısmında 12 bin 500 metrekarelik bir arazi ürettik. Ürettiğimiz belediye hizmet alanının üzerine Kepez Balık Pazarı ile Organik Pazarı kuruyoruz. Çarşının etrafında alış veriş merkezleri var. Çarşı, bu alışveriş merkezlerine gelenlere, esnafa hitap eden bir yer olacak. Burada hem esnaf hem şehir kazanacak. Hemşehrilerimizin, kaliteli balığı ucuza yiyecekleri bu çarşı, daha çok balık tüketme alışkanlığı kazanılmasına da katkı sağlayacak.”

Bu eser Antalya'ya iyi gelecek

Çarşının resmi temel atma törenini önümüzdeki günlerde yapacaklarını aktaran Başkan Hakan Tütüncü, “Güzel bir çalışmayı başarmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü eser için şehrin tam merkezinde 12 bin 500 metrekare bir belediye hizmet alanı üretmek kolay değildi. Bu çarşı, hepimize iyi gelecek bir çalışma oluyor. Projeden hepimiz çok faydalanacağız. Daha çok balık tüketeceğiz. Daha güzel bir ortamda balık alacağız. Esnaflarımız daha çok para kazanacak. Hafta sonu alışveriş merkezlerine ve DokumaPark'taki etkinliklerimize gelen ciddi bir kitle var. Çarşımız, bu kitlenin daha farklı bir ortamda buluşmasına, güzel bir zaman geçirmesine de fırsat tanıyan bir eser olacak. Önümüzdeki günlerde çarşımızın temelini atacağız. Kısa bir sürede de inşaatını tamamlayacağız. Sonra açılış kurdelesini keseceğiz ve çarşıda şehrin tadını çıkaracağız.” diyerek açıklamasını tamamladı.

Mimarisi balıksırtında

Çarşının mimarisi de çok özel olarak hazırlandı. Balıksırtına benzer mimari çizgilerine sahip çarşının dekorasyonunda çini sanatı da kullanılacak. 5 bin 467 metrekare inşaat alanından oluşan balıkçılar çarşısında çeşitli büyüklükte 6 adet balıkçı restoranı, 1 adet kafe, 1 adet alakart restoran ile 6 adet balık satış tezgâhı olacak. Organik Pazar da çeşitli büyüklükte 18 adet dükkan ile 18 adet satış tezgahı bulunacak. Antalyalılar için önemli bir buluşma noktası olacak çarşıda 7 bin metrekare büyüklüğünde otopark ile 105 metrekare cami de hizmet verecek.