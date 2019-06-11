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Sel nedeniyle 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Korkuteli’ne bağlı İmecik Mahallesi’nde, dolu ve şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, 25 küçükbaş telef oldu.

Korkuteli'ne bağlı İmecik Mahallesi'nde, dolu ve şiddetli yağmur sonrası oluşan selde, 25 küçükbaş telef oldu.


Korkuteli'ne bağlı İmecik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan aşırı yağmur, sele neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle çobanlık yapan Muhammet Küçükkuş'a ait 25 küçükbaş hayvan sel kapılarak telef oldu.


İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak, “Aniden bastıran yoğun yağmurun sebep olduğu sel nedeniyle çobanlık yapan Muhammet Küçükkuş'a ait 25 küçükbaş hayvan telef oldu” dedi.

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