İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan 5 aileyi jandarma kurtardı

Antalya’da etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi.

Antalya'da etkili olan yağış hayatı durma noktasına getirdi. Sel nedeniyle evlerinde mahsur ve aç kalan 5 aile, jandarma ekipleri tarafından tahliye edilerek güvenli yerlere sevk edildi.


Antalya'nın Serik ilçesi Çandır Mahallesi hayvan pazarı mevkinde mevsimlik işçi olarak bulunan yaklaşık 40 kişilik 5 aile, sağanak yağış nedeniyle evlerinde mahsur ve aç kaldı. İhbar üzerine bölgeye 2 jandarma asayiş timi ve 1 trafik timi sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak güvenli bölgeye tahliyeleri sağlandı. Ailelerden bazıları kendi istekleri doğrultusunda Çandır Mahallesi'ndeki akrabalarının evine yerleştirildi. 19 kişilik bir aile için de Serik Belediye Başkanlığı tarafından konaklayacakları bir ev tahsis edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.