Selam Sokak yenileniyor

Alanya Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak'ta asfalt yenileme çalışmasına başladı.

Alanya Belediyesi şehir merkezinde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına Cumhuriyet Mahallesi Selam Sokak'ta devam ediyor. Eski ve yıpranan asfaltın kaldırılma işlemi başlatılan Selam Sokak'ta asfalt baştan sona yenilenecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatları istikametinde Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla kent genelinde eskiyen ve yıpranan asfalt kaplama yenileniyor. Kent genelinde caddelerin kalitesini artırmayı hedefleyen Alanya Belediyesi, asfalt yenileme çalışması yapılan cadde ve sokaklar aynı zamanda estetik bir görünüme kavuşturuyor.

“Asfalt yenileme çalışmalarımız merkezde devam edecek”

Bugüne kadar Hacet, Şekerhane, Kadıpaşa, Bektaş ve Sugözü mahallelerinde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murta Yücel, asfalt yenileme çalışmalarının Güllerpınarı, Kızlarpınarı ve Çarşı Mahallesi'nde devam edeceğini söyledi.