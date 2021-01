Selde evi zarar gören aileye Muratpaşa Belediyesi'nden destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da etkili olan son yağışlarda, engelli oğluyla birlikte yaşadığı evi büyük zarar gören Ayşe Acar'ı, belediyenin kısa sürede çatısından kapısına yenilediği evde ziyaret etti. Bahçede oturan Başkan Uysal, “Komşularımız varsa kamu yönetimi var. Onlar rahat ve mutluysa bir mutluyuz” dedi.

Antalya'da aralık ayında 3 gün boyunca devam eden ve çok sayıda su ve sel baskınlarına neden olan sağanaklarda Acar ailesinin evi de zarar gördü. Fener Mahallesi'nin Kırcami bölgesinde, küçük, tek katlı evde engelli oğluyla birlikte yaşayan Ayşe Acar'ın evinin çatısı kısmen çöktü, yağmur suları evin içine girdi, çok sayıda eşya kullanılamaz hale geldi.

Ailenin o anlarda yaşadıklarını yardım için gelen eve gelen kızları Hatice Acar, facebook üzerinden paylaşınca Muratpaşa Belediyesi vakit kaybetmeden devreye girdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yağışın etkisinin kaybetmesinin hemen ardından incelemelerde bulundu. Evin bahçesine küçük bir şantiye kurularak çalışmalara başladı. Önce evin içindeki su tahliye edildi, ardından çatısı yenilendi, zarar gören duvarlar onarıldı, kapı ve pencereler yenilendi. Son rötuşları da yapılan ev, Ayşe Acar ve oğlunun yaşaması için uygun hale getirildi.

Acar ailesi yenilenen evlerine dönerken Başkan Uysal da CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer'le birlikte, hem çalışmaları yerinde görmek hem de geçmiş olsun demek için aileyi ziyaret etti. Başkan Uysal ve Milletvekili Özer'e evin bahçesinde Türk kahvesi ikram eden Ayşe Acar “Hepsinden Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum” dedi. Kızı Hatice Acar ise annesinin engelli kardeşiyle yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

“Evimiz kerpiçtendi. Yaşadıklarımıza, Muratpaşa Belediyemiz kayıtsız kalmadı. Hemen geldiler. Keşifler yapıldı. İnşaat başladı. Duvarlar tekrar yapıldı, çatı yapıldı. Elektrikten su tesisatından gün ısısına kadar her şeyi yaptılar. Allah razı olsun. Başkanımız Ümit Uysal ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Komşularımızın yanındayız

Başkan Ümit Uysal ise Muratpaşa Belediyesi olarak ilçe sakinlerinin her hallerinde yanında olduklarını belirterek, “Komşularımız varsa kamu yönetimi var. Onlar rahat ve mutluysa bir mutluyuz. Son yağışlarda, Allah'a şükür can kaybı yaşamadık ama ciddi hasarlı noktalar oluştu. Komşularımızın yanında olmaya, elimizden geleni her zaman olduğu gibi yapmaya gayret ettik” diye konuştu.