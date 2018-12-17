Sele yakalanan vatandaşlar o anları anlattı

Antalya'da dün akşam etkili olan kuvvetli yağış sonrası oluşan selin getirdiği sular nedeniyle birçok ev ve işyerini bastı. Sele evinde yakalanan bir vatandaşın, "Bir dakikada 130 metrekare, 3 metre yükseliğindeki evimin her yeri su doldu" sözleri, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, dün akşam saatlerinde kuvvetli yağışın etkisiyle birlikte meydana gelen sel, 20'ye yakın ev ve işyerinde maddi hasara neden olurken, tarım arazilerine de zarar verdi. Kesmeboğazı mevkiinde bulunan ve yayla yolu olarak bilinen Ovacık ile Altınyaka bağlantısını sağlayan köprü yıkıldı. Oluşan sel felaketinden Arslanbucak, Kuzdere ve Ovacık Mahalleleri etkilendi. Bölgede bulunan birçok ev ve işyerini su basarken, 4 araç ise mahsur kaldı. Dün geceden bu yana bölgede itfaiye ve belediye ekiplerinin su tahliye ve yol açma çalışmalarının sürüyor. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı sel felaketinde, bazı vatandaşlarsa gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bir dakikada evimin her yeri su doldu"

Sele ev ve işyerlerinde yakalanan vatandaşlar, yaşadıkları kabus dolu dakikaları anlattı. İşyerini su basan Cuma Kahraman, "Suyun geldiğini görünce kapıyı kapattım. Canımı zor kurtardım" diye konuşurken, sele evinde yakalanan Emekli Polis Memuru Yusuf Küçükyılmaz, "Akşam saat 10 gibiydi. Televizyon seyrediyordum. Pencerelerden su sızmaya başladı ve şimdi gittim ben dedim. Bu olayın aynısını 2003 yılında da yaşamıştım ama bu seferki çok çabuk geldi. Bir dakika içerisinde 130 metrekare, 3 metre yüksekliğindeki evimin her yeri doldu. Bütün eşyalarım gitti, giyecek bir çorabım dahi yok" dedi.

Memleketinde bulunan eşinin durumdan haberi olmadığını kaydeden Küçükyılmaz, "Geldiğinde büyük bir sürpriz olacak. Resmen hapı yuttuk” ifadelerini kullandı.