Selin vurduğu yer altı otoparkındaki 245 araç için su tahliyesi yapılıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen selin ardından, belediye binası arkasında bulunan yer altı otoparkını su bastı. İki gündür süren su tahliye işlemlerinin ardından 245 araç bir bir çıkartılıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle metrekareye 200 kilogramdan fazla yağışın düşmesiyle sel meydana geldi. Sel suları, Kumluca Belediye binası arkasında bulunan yer altı otoparkına doldu. Gece saatlerinde otoparkta bulunan 245 araç, sel sularının altında kaldı. Sel felaketinin ikinci gününde de yer altı otoparkında su tahliye işlemleri sürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmaların devam ettiği alana gelip, ekiplerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Su tahliyesiyle birlikte bazı araçlar sel sularının ardından gün yüzüne çıktı. Kimi araç sahiplerinin sel sularının araçlarında oluşturduğu hasara bakması dikkatlerden kaçmadı.

"Çıkarma şansımız da yoktu"

Tahliye edilen sel sularının ardından aracının son halini gören Tuncay Alkaç, "Aracımız içeride kaldı. Dükkanımızda bir kısım hasar var. Sel suyu bir anda hızlı geldiği için ne olduğunu da anlamadık. Çıkarma şansımız da yoktu. Ekipler sağ olsun suyu boşaltıyorlar. Çekicileri bekliyoruz. Aracımızı sanayiye göndereceğiz. Ne olacak onu da bilmiyoruz. Aracın içerisi çamur ile dolu" dedi.

Bir diğer otomobil sahibi Sercan Yeşil ise gece anonsların ardından aracını çıkarmak istediğini ancak sel sularının bir metreyi bulmasıyla aracına ulaşamadığını ve yapacak bir şeyinin olmadığını belirtti.