Semih Esen: "Aşımızı, sevgimizi ve bereketi paylaşıyoruz"

Liman Mahallesinde iftarda vatandaşlarla bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Biz bu sofrada sadece aşımızı değil sevgimizi ve bereketi de paylaşıyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla Liman Mahallesinde düzenlediği iftara binlerce vatandaş katıldı. Konyaaltı Belediyesi aynı zamanda yurtlarda ve Antalya'nın çeşitli yerlerinde ikamet eden depremzedeleri de otobüs ile iftar alanına getirdi. İftara aileleriyle katılan vatandaşlar Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür ederken, çocuklarsa Esen'e sarılıp sevgi gösterisinde bulundu. Yaşanan deprem felaketinden dolayı buruk bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirten Başkan Esen, bölgede yaraları sarmaya devam ettiklerini ifade etti. İftar sofrasında sadece yemeği değil, sevgiyi ve bereketi de paylaştıklarını kaydeden Esen, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizi son derece büyük bir üzüntüye boğan deprem afetinden dolayı Ramazan'ı buruk bir şekilde yaşıyoruz. Bugün biliyorum ki aramızda depremde ailesini, eşini, dostlarını, evini kaybettiği için buraya gelen ve bizimle soframızı paylaşan dostlarımız var. Kaybettikleri tüm yakınlarına, canlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Şifa bekleyen bütün yaralılara acil şifalar diliyorum. Buraya gelip soframızı bizimle paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız.”