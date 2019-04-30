Semih Esen, KONYSİAD'ın konuğu oldu

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Sanayici İş İnsanları Derneği (KONYSİAD)'nin Olağan Toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

İlhami Kaplan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantının bu haftaki konuşmacı konuğu ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen oldu. Konyaaltı İlçe Kaymakamı Kamil Köten'in de katıldığı toplantıda Konyaaltı ile ilgili yapacaklarını anlatan Başkan Semih Esen, konuşmasında siyasetin tek başına sorunları çözmede yeterli olamayacağını demokratik katılımın bu anlamda büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Birkaç ay önce KONYSİAD'ın toplantısına belediye başkan adayı olarak katıldığını söyleyen Esen, toplantıda çeşitli konuları ele aldığını hatırlattı. Esen, “Bizim ülkemizde tüm sorunların çözümü siyasetteymiş gibi görülse de ben buna tam olarak katılmıyorum. Siyasetten çok çok daha önemli dinamikler sayesinde toplamlar gelişmektedir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik sistemine baktığımızda iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının çok ciddi dinamikler olduğunu görmekteyiz. Bugün Belediye Başkanı olarak bizde Konyaaltı'nda bu anlayışla hizmet edeceğiz. Kentin iş insanlarını ve sivil toplum kuruluşlarını her anlamda dinleyip onlara söz hakkı vereceğiz. Birlikte sonuca gideceğiz” dedi.