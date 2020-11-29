İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Semih Tokatlı: “Liderliği bırakmak istemiyoruz”

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, zorlu bir rakiple oynamanın bilinciyle maça çıktıklarını belirterek, "Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi. Liderliği bırakmak istemiyoruz" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, zorlu bir rakiple oynamanın bilinciyle oyuna iyi başladıklarını söyledi.


Tokatlı, "Özellikle birinci ve ikinci bölgede baskı yaparak, hem topu kontrol ettik hem de pozisyon ürettik. Sonuçta da önde baskının neticesinde golümüzü bulduk. İkinci yarıda oyunun seyri değişti. Sakatlıklar, değişiklikler oyunun ritmini bozdu. Sertliğe karşı rakibin baskısına karşı 3-5-2'ye döndük. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi. Hafta hafta düşünüyoruz. Liderliği bırakmak istemiyoruz. Bunun neticesinde çok çalışıyoruz ve sonucunda da kazanıyoruz futbolcularımız ve ekibimizi kutluyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.