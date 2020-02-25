Semt pazarındaki meyve sebze hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Perşembe pazarında domates, salatalık ve patlıcan çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan

şüpheli N.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Perşembe gecesi semt pazarında tezgah açan Asım Uslu'nun 7 kasa domates, Mehmet Top'un bir kasa salatalık ve 2 kasa patlıcanının çalınması olayının şüphelisi polis tarafından yakalandı. Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını izledi. Ekiplerle birlikte görüntüleri izleyen esnaflar, görüntülerde yer alan kişinin daha önce bir esnafın yanında çalışan N.U. olduğunu tespit etti.

N.U.'nun olay günü bir kiralama şirketinden kiraladığı araçla olayı gerçekleştirdiği belirleyen ekipler, N.U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen N.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.