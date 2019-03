Sena Nur Çelik: "Engellilerimiz için ayrılan kaynak 95 kat arttı"

16 yılda devrim niteliğinde atılan adımlarla engellilerin hayatını kolaylaştıran çalışmaların bir bir hayata geçtiğini belirten Çelik, “Son 16 yılda engelli vatandaşlarımızın bakımı için ayrılan kaynak 95 kat arttı. 31 Mart'tan sonra güçlü hükümetimiz ve gönül belediyeciliğimizle engellileri tek tek kaldırmaya devam edeceğiz'' dedi.Sena Nur Çelik, Muratpaşa İlçesi'nde Hatice-Ramazan Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Otistik çocukların renkli gösterisini izledi, ailelerin sorunlarını dinledi.

‘'Engelli istihdamı 10 katına çıktı''

Türkiye'nin engellilerin sorunlarının çözümünde çağ atladığını teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda yüzde 80'lere çıkardıklarını ifade eden Çelik, 2002 yılında kamuda 5 bin engelli çalıştığını, bu rakamı 16 yılda 10 katına çıkarttıklarını söyledi.. Kamuda 56 bin engelli vatandaşı istihdam ettiklerini de hatırlatan Çelik , " Sosyal hayattan ekonomiye, eğitimden sağlığa her alanda engelli kardeşlerimize destek olmak için çalıştık. 2009 yılında Birleşmiş Milletler'in engellilerin haklarına ilişkin sözleşmesini kabul ettik. Anayasa değişikliği ile engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı en üst düzeyde garanti altına aldık. Hayatlarını kendi başlarına sürdüremeyen engellilerimizin bakım destek hizmeti sunuyoruz. 7 gündüzlü bakım merkezlerimizden 446 engellimiz yararlanıyor. 317 bakım merkezinde 24 bin engellimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Bugün 513 bin engelli evde bakım desteğinden yararlanıyor. Bütün engelli çocuklara eğitim desteği veriyoruz. 310 bine yakın engelli çocuğumuz özel eğitim kurumlarında eğitim görüyor. Daha fazla engelli çocuğumuzun toplumsal hayatın içinde yer alması için çalışıyoruz. Son 16 yılda engelli vatandaşlarımızın bakımı için ayrılan kaynak 95 kat arttı. Engelli istihdamı ise 10 katına çıktı. 31 Mart'tan sonra da gönül belediyeciliği ile engelleri tek tek kaldırmaya devam edeceğiz.'' dedi.

‘'Engelleri birlikte aşıyoruz''

Hükümetin engellilere fırsat eşitliği sağlamak için önemli reformlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Çelik, engellilerin engellerini hiçbir şekilde hissetmediği bir fiziki altyapı çalışmalarını hızla hayata geçirdiklerinin altını çizdi. Engellilerin 4 duvar arasına hapsolmalarını istemediklerini söyleyen Çelik " Sağlık, ulaşım ve eğitim alanlarında engelleri aşmak için de yüksek standartlarda yeni adımlar atıyoruz. Evde sağlık hizmeti uygulaması ile yüzleri güldürdük. Hastanede ve evde eğitim imkanı sağladık. Erken emeklilik hakkı, engelli memurlara özel mesai uygulaması, ücretsiz toplu ulaşım ve iletişim indirimleri ile hayatları kolaylaştırdık. Engellilere yönelik sosyal politikalarımızı ‘yardım' değil ‘hak' anlayışı ile şekillendirdik. Engelleri birlikte aşıyoruz ve aşmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

"Hedefimiz engelsiz bir Antalya"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in engellilere yönelik hizmetlerde çığır açtığını vurgulayan Çelik, "Antalya'yı marka şehir haline getiren Menderes Türel, engelli kardeşlerimize yönelik önemli çalışmalara imza attı. Döşemealtı'ndaki Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ünü Türkiye sınırlarını aştı. Bu merkez gurur kaynağımız oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi engelli çocukları olan anne – babalara nefes aldırmak için bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'ye örnek olan ‘'Mola Evleri'' 2018'de 3 ilçede açıldı. Ailelerin çocuklarını emanet edeceği, fiziksel ve psikolojik desteklerin sunulacağı ‘'Mola Evleri''ni Antalya'nın bütün ilçelerinde açmayı hedefliyoruz. Dışarıda işi olan aileler çocuklarını bu evlere bırakacak ve biz de onlara en iyi şekilde bakacağız. Antalya'daki Engelli Danışma Merkezimiz ve 85 yatak kapasiteli Engelli ve Engelli Yakınları Sosyal Tesisi engellilerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz ulaşım araçları Antalya'da her yerde hizmet veriyor. Engelsiz plaj hizmetlerimiz de artarak devam ediyor. Şimdi de Down Sendromlu bireylerin kendilerini geliştirip hayata tutunabilmeleri için ‘'+1 Kafe''yi Serdengeçti Parkı'na açıyoruz. Menderes Türel, Antalya'da tüm engelleri kaldırmak için projelerine proje ekleyerek çalışıyor. Hedefimiz her alanda engelsiz bir şehir inşa etmek.'' dedi.

"Muratpaşa'yı Ak kadrolara teslim etmenin zamanı geldi"

Muratpaşa'da yapılan yatırımlar hakkında da bilgiler veren Sena Nur Çelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Muratpaşa'ya 105 Milyon TL'lik altyapı yatırımı gerçekleştirdiğini, artık Muratpaşa'yı Ak kadrolara teslim etmenin zamanı geldiğini kaydetti. . Ak Parti adayı Gökçen Erdoğan Enç'in yenilikçi bakış açısıyla Muratpaşa'yı hak ettiği yere getirmek için hizmet edeceğine inandığını söyleyen Çelik, Kaleiçi esnafını ziyaret etti.

"Döşemealtı Antalya'nın yenilenen yüzü oldu"

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'in bir sonraki durağı Döşemealtı İlçesi oldu. Döşemealtı'nın Antalya'nın yenilenen yüzü olduğunu ifade eden Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı'na büyük önem verdiğini belirterek dünyanın en modern futbol tesislerinden olan Antalyaspor Tesisleri buraya yapıldığını hatırlattı. Çelik şöyle devam etti: " Antalya Otogarı'nı da Döşemealtı'na taşıyacağız. Modern ve standartları yüksek bir otogar olacak. Senelerdir beklenen raylı sistem 2019'dan sonra Organize Sanayi'ye kadar Döşemealtı'na gelmiş olacak. Enerjisi ve vizyonu ile Döşemealtı'nı hak ettiği hizmetlere kavuşturacağına inandığımız Belediye Başkan adayımız Mimar Emre Afacan'a yetki verdiğiniz takdirde Döşemealtı'nı en güzel yerlere hep birlikte taşıyacağız.''

Sena Nur Çelik, Nebiler ve Yeşilbayır Mahallelerinde ev ziyaretleri yaptı. Çelik, Antalya'nın Menderes Türel'e, Döşemealtı İlçesi'nin Emre Afacan'a emanet edilmesi için destek istedi.