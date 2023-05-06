Şenol Güneş: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ardından, "Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı FTA Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, rakiplerine karşı ilk maçta berabere kalarak 2 puan kaybettiklerini hatırlattı.

Antalya'ya kazanmak için geldiklerini belirterek, “Kazanmak için sahaya çıktık. İlk yarı oyunumuz kazanmak için yeterli değildi. Antalyaspor iyi kapanıp orta sahada baskı yaptı. Biz de yavaş temposuz oynadık, top kayıplarımız vardı. Bu sezon ilk defa benim dönemimde duran toptan gol yedik. Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum” diye konuştu.

"Mesafe almalıyız"

İlk yarıdaki kazanma arzusunun yetersiz olduğundan yakınan Güneş, ikinci yarıdaki gibi kazanma arzusu yönünde mesafe almaları gerektiğini kaydetti. Antalyaspor cephesinden hakem kararlarının eleştirilmesine değinen Güneş, “Bana göre penaltı var. Ne olmuş ki Antalyaspor şikayetçi oldu” dedi.

"Lider olabilirdik"

Ligde üstlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın olduğunu dile getiren Güneş, “Ne yapacakları onların maçlarına bağlı. Biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek o zaman konuşuruz. Bu maçı kazanınca umudumuz var. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha çalışmamız lazım, kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Onları geri getiremeyiz. Futbolda bunlar var, kayıp puanlar. Bunları unutup önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Oyuncularımıza 3-4 günlük bir izin verdim. 21 Mayıs'a kadar maçımız olmayacak. Dışımızda olan şeylere fazla müdahale etmeden oyunumuzu nasıl geliştiririz ona bakacağız” açıklamalarında bulundu.