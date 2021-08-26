Sera atıklarına çözüm için hazırlanan YEVDES Projesi değerlendirildi

Bu konuda hazırlanan YEVDES projesi masaya yatırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında batı ilçelerinde oluşan sera atıklarının bertarafı konusunda proje çalışması yürütüyor. Sera atıkların çevreye zarar vermeden yenilenebilir enerji kaynağına dönüştürülerek bertarafı konusunda hazırlanan proje başvurusu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca değerlendirilerek uygun görüldü. Proje verilerinin paylaşımı ve yapılan saha çalışmaları sonrası YEVDES Teknik Destek Ekibince hazırlanan fizibilite raporu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin görüşüne sunuldu.

“En doğru projenin peşindeyiz”

Projenin fizibilite toplantısına katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, sera atıklarından biyogaz ve gübre elde edilmesinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri içerisinde yer aldığını, sera atıklarının Antalya'nın önemli çevre sorunlarından bir tanesi olduğunu belirtti. Atasoy, “Sera atıkları ile ilgili çözüme yönelik en doğru projenin peşindeyiz” dedi.

“Sorunu çözen belediye olacağız”

Sera atıkları sorununu çözüme kavuşturan belediye olmak istediklerini vurgulayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Başkanımız Muhittin Böcek; çevre ve doğa dostu Antalya ilkesiyle, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamında her projemizde yenilenebilir ve temiz enerjiyi esas almamızı bizlere hedef gösterdi. Biz de bu doğrultuda sera atıkları sorununu mümkün olabilecek en kısa sürede, finansal, teknolojik ve çevresel açıdan en doğru proje ile çözmek için çalışmalar yürütmekteyiz” diye konuştu.