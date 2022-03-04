Sera içerisinde 243 kök kenevir bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma ekipleri bir şahsın evinde uyuşturucu imal edip sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şahsın evinde ve eklentilerinde yaptıkları aramada hassas terazi, sera içerisinde 243 kök kenevir ve ateşli silahlar ele geçirdi. Şahıs, gözaltına alındı.

Demirtaş Jandarma Karakol Komutanlığı, Alanya 6 ve 8. JASAT ve Alanya KOM Takip Timinin ortak çalışmasında Alanya Özvadi Mahallesinde A.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu imal edip sattığı tespit edildi. Alınan arama kararına istinaden 3 Mart Perşembe günü A.Y. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan aramada, 1 adet hassas terazi, sera içerisinde 243 kök kenevir, 2 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. A.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.