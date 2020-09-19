İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sera naylonu çeken işçi elektrik akımına kapılarak can verdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, sera üzerine naylon örtü çeken işçi, yüksek gerilim hattına temas edince hayatını kaybetti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sera üzerine naylon örtü çeken işçi, yüksek gerilim hattına temas edince hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, olay, Gazipaşa'nın Çobanlar Mahallesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yeni yapılmakta olan seraya naylon örtü çeken Ramazan Harmancı (29) bir anlık dikkatsizliğin bedelini ağır ödedi. Sera üzerinde geçen yüksek gerilim hattına temas eden Harmancı olay yerinde can verdi. Yaklaşık 6 metre yükseklikteki sera demirlerine asılı kalan Ramazan Harmancı'ya ait ceset, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrası kurtarıldı. Harmancı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.