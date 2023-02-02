Sera üreticilerine ücretsiz yakıt desteği

Konyaaltı Belediyesi, budanan ağaç dalları ve parklardan toplanan bitkiler ile bio yakıt briket üretiyor. İklim Değişikliği ve Atık Müdürlüğü bünyesinde kurulan üretim tesisi tam kapasite bio briket üretmeye devam ederken, üretilen briketler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İlçenin dört bir yanında bulunan park bahçe atıklarını yakıta çevirdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kurdukları üretim tesisinde kurutma işleminden sonra sıkıştırarak kullanıma hazır hale getirdiklerini kaydetti. Ürettikleri bio yakıtları ücretsiz bir şekilde sera üreticilerine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Esen, “Biz hiçbir atığa çöp gözü ile bakmıyoruz. Geri dönüştürülecek tüm atıkları kendimiz topluyor araya hiçbir aracı sokmadan kendimiz dönüştürüyoruz. Bunu yaparken de ciddi anlamda kaynak yaratmış oluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana nihai hedefimiz kaynakların verimli kullanılması ve mali disiplini sağlamaktır. Son üç buçuk yılda bunu çok büyük oranda başardık. Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Park bahçe vb. alanlarda topladığımız bitki materyallerini kendi üretim tesisimizde işleyip sıkıştırılmış ve yakıt olarak kullanılmaya hazır bio briket haline getiriyoruz” dedi.

Sera üreticileri memnun

Konyaaltı Belediyesinin verdiği hizmetten memnun kaldıklarını ifade eden sera üreticileri, Başkan Esen'e teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Özellikle soğuk havalarda don olaylarına karşı çok fazla yakıta ihtiyaçları olduğunu kaydeden sera üreticilerinden Nuriye Sakin, “Biz bu seraları briketlerle ısıtıyoruz. Bugün de gelmesi çok iyi oldu. Havalar soğumaya başladı. Ürünlerimizi don olayından korumamız gerekiyor. Bizden desteğini esirgemeyen Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buralara gelip, bizlere yardımcı olduğu için çok memnun olduk. Tek gelir kaynağımız bu seralar. Derece düştüğü zaman yakıyoruz. Soğuk olduğu zamanlar yakıyoruz. Çok büyük faydasını görüyoruz” dedi. Belediyenin kendilerine ulaştırdığı yakıt briketlerin daha hızlı yandığını söyleyen sera üreticisi Ramazan Sakin ise, hava durumuna bağlı olarak seralardaki sobaları yakmak zorunda kaldıklarını belirterek şöyle konuştu: “Çiftçiyim. Seramızı hava soğuk olduğu zaman yakmak zorundayız. Hava durumu sıfırlara düşmeden yakıyoruz. Bize bu yardımı sağladığı için Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ederiz Allah razı olsun. İhtiyacımız oluyor. Odun yakmaktansa bu daha iyi yanıyor.”