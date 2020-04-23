Serada kenevir yetiştiren bekçi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bekçi olduğu serada 149 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri dün Örenşehir Mahallesi Çenger deresi mevkiinde muz serası kenarında kullanılmayan alanda, böğürtlenlerin kesilerek kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

Yapılan takipler sonucunda kenevirlerin, bir başka muz serası sahibi E.E.'ye ait sulama sistemlerinin gizli bir şekilde kullanılarak sulandığı fark edildi.

Kenevirleri eken şüphelinin, seranın bekçisi M.E. olduğunu tespit eden ekipler, 149 kök kenevir bitkisini sökerek, imha etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., tutuklanarak Alanya Cezaevine konuldu.