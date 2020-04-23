İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Serada kenevir yetiştiren bekçi tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bekçi olduğu serada 149 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bekçi olduğu serada 149 kök kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri dün Örenşehir Mahallesi Çenger deresi mevkiinde muz serası kenarında kullanılmayan alanda, böğürtlenlerin kesilerek kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.


Yapılan takipler sonucunda kenevirlerin, bir başka muz serası sahibi E.E.'ye ait sulama sistemlerinin gizli bir şekilde kullanılarak sulandığı fark edildi.


Kenevirleri eken şüphelinin, seranın bekçisi M.E. olduğunu tespit eden ekipler, 149 kök kenevir bitkisini sökerek, imha etti.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., tutuklanarak Alanya Cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.