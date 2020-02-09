Seralarda buz sarkıtları oluştu

Antalya'nın Serik ilçesinde hava sıcaklığının gece eksi 4'lere kadar düşmesi ile seraların dışında buz sarkıtları oluşurken, çiftçiler gece boyu soba yakarak ürünlerini dondan korumaya çalıştı.

Antalya'da örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler, seralarında nöbet tutarak kurdukları soba ve yağmurlama sistemleriyle dona karşı tedbir alıyor. Hava sıcaklığının eksi 2-3 dereceye kadar düştüğü ilçelerde sebze üreten çiftçiler, meteorolojik uyarıları da dikkate alarak seralarında "don nöbeti" tutmaya başladı. Serik ilçesi Burmahancı Mahallesi'nde serası bulunan üretici Erdal Gülcan da don nöbetine başladıklarını ifade etti. Gülcan, "Bu bölgede eksi 2'ye, belki sabaha karşı eksi 4'e kadar düştü sıcaklık. Güneş batarken erkenden sobayı yakmaya başladık. Sobayı hiç söndürmeden sabaha kadar nöbete devam ettik. Her yer buzdu, dışarıda yürünecek gibi bir durum dahi yoktu. Sabah güneş doğana kadar sobaya odun takviyesinde bulunduk, kömürü olanlar kömür, olmayanlar odun yaktı" şeklinde konuştu.