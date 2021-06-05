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Seraların naylonlarını uçuran hortum anı kamerada

Antalya’nın Finike ilçesinde meydana gelen kısa süreli hortumda kavun ve salatalık seraları zarar gördü.

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen kısa süreli hortumda kavun ve salatalık seraları zarar gördü. Hortumun seraların üzerinde bulunan naylonları uçurması ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Hortum öğle saatlerinde Saklısu Mahallesi'nde çıktı. Örtü altı üretimin yapıldığı 10 dönümlük alanda etkili olan hortum nedeni ile birçok kavun ve salatalık sera zarar gördü. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde sera naylonlarının hortum ile birlikte uçtuğu görüldü. Yaşananlardan ötürü üzgün olduğu görülen çiftçiler ise seraları onarmak için çalışmalara başladı.

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