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Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda korkutan anlar

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi.


Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kaş Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde paletsiz sabit ağırlık (CNF) yarışları yapıldı. Sabah başlayan dalışlarda Türk sporcu Birol Özbek, 51 metrelik dalışını tamamlayıp yüzeye çıktığı sırada baygınlık geçirdi. UMKE ve güvenlik dalgıçları hemen Özbek'i sudan çıkardı. Dalış teknesinde yapılan müdahalenin ardından kısa sürede kendine gelen sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Özbek, yarışı tamamlayamadı.

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