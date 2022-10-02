Serbest Dalış Dünya Şampiyonası Kaş'ta başladı

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde kortej yürüyüşüyle başladı.

İlçede düzenlenen etkinlik çerçevesinde bando takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, eski otogar yakınından Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Buradaki açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve CMAS Marşı okundu.

CMAS Başkanı Anna Arzhanova, organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “Bir ifade var, “Kaş başka” diyoruz. Kaş, serbest dalış ve CMAS açısından çok özel bir yer. CMAS 6. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonasının açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Zira katılımcı, sporcu sayısıyla bir rekor teşkil ediyor” dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın ise Kaş'ın mavi derinliklerinde gerçekleşecek yarışmanın heyecanını yaşayacaklarını, çok katılımlı yarışmadan dolayı son derece mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da organizasyon için Arzhanova'ya teşekkür ederek, “Kaş Belediyesi olarak, bu organizasyonu yürekten destekliyoruz, devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yerel yönetimler olarak ilçede Sualtı Sanat Parkı kurduklarını ifade eden Başkan Mutlu Ulutaş, “Dalışla ilgili farkındalık oluşturmak ve buradaki dalış turizmini daha ileri noktalara taşımak amacıyla kaymakamlık, BAKA ve belediye olarak, Limanağzı civarında Sualtı Sanat Parkı yaptık. Gelen misafirlerimiz sanat parkımıza dalış yapabiliyor. Bizler de yerel yönetimler olarak, dalış sektörünü sadece organizasyonlarla değil, projelerle de destekliyoruz” diye konuştu.

2-7 Ekim'de Kaş Belediyesi İnceboğaz Tesisleri açıklarında gerçekleştirilecek CMAS 6. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 40 ülkeden 120'nin üzerinde sporcu katılacak. Şampiyonada, Türkiye 8 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.