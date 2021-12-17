Antalya'da kış mevsiminde yiyecek sıkıntısı çeken serçelerin bir oteldeki müşterilerin çerez kasesinden kuruyemiş yemeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte doğadaki hayvanlar yiyecek sıkıntısı çekmeye başlarken, insanlara yakınlığıyla bilinen ve göç etmeyen serçeler meyve, böceklerin yanı sıra çoğunlukla insanların verdiği ekmek kırıntısı ve çekirdek ile besleniyor. 5 yıldızlı bir otelin bahçesine gelen serçe sürüsü, müşterilerin attığı kuruyemiş parçaları ile bir süre beslendi. Karınları doymayan serçeler, daha sonra masadaki çerez tabağına gelmeye başladı. İlk başta tedirgin olan serçeler, müşterilerin hareketsiz kalması sonucu tabaktaki kuruyemişleri yedi. Bir serçenin Antep fıstığının kabuğunu açıp karnını doyurduğu görüldü. Serçelerin kuruyemiş keyfi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.