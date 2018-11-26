Sergen Yalçın: ”İlk yarıda 20 puan barajını yakalamamız lazım”

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cuma günü oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, ”İlk yarı için koyduğumuz hedef, 20 puan bizim için iyi olur diye düşünüyoruz. Eğer o 20 puan barajını yakalayabilirsek veya üstünü çıkabilirsek 2'inci yarıya çok daha sağlıklı hazırlanırız. Bunu oynayacağımız maç sonunda göreceğiz” dedi.

Aytemiz Alanyaspor, cuma günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ilk olarak kondisyoner Giovanni Melchiorre eşliğinde core-kuvvet çalışması yaptı. Topla koordineli ısınma çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda oyun ve 3 takımlı turnuvayla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Ufuk Ceylan, M'Billa Etame ve Kaan Kanak katılmadı. Barış Başdaş, Efecan Karaca ve Taha Yalçıner ise takımdan ayrı koşu yaptı.

“İyi bir başlangıç yaptık”

İdmanda gazetecilere açıklama yapan Sergen Yalçın, Kayseri maçı galibiyetinin iyi bir sonuç olduğunu söyledi. Başlangıçların her zaman çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, ”İyi bir başlangıç yaptık ama önemli olan devamının iyi olması. Konyasporla başlayan çok zorlu bir 4'lüye gireceğiz. İlk yarının son 4 maçı Konyaspor, Beşiktaş, Rize ve Başakşehir ile bitecek olan çok zorlu bir maçlar olacak. Bu maçlara iyi hazırlanmamız lazım. Şu anda pozisyonumuz biraz aşağıda puan olarak. Mutlaka ilk yarıda mutlak puanı yakalamak zorundayız. İlk yarı için koyduğumuz hedef, 20 puan bizim için iyi olur diye düşünüyoruz. Eğer o 20 puan barajını yakalayabilirsek veya üstünü 2'inci yarıya çok daha sağlıklı hazırlanırız. Bunu oynayacağımız maç sonunda göreceğiz artık ama iyi bir başlangıç yaptık oyuncularımızın morali iyi ve kendilerine güvenleri yerine geldi. Birazda nasıl futbol oynamamız gerektiğine karar verdik. İnşallah bundan sonrası hepimiz için daha iyi olur” dedi.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de tesislerimizde yapacağı antrenmanla sürdürecek.