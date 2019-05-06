Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'a 2'lik skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın, ”Kazanmak isterdik ama nasip olmadı. Oyuna konsantre olmakta, oyunu istediğimiz gibi oynamakta problem yaşadık. İlk yarı çok rahattık. İkinci yarı normal iç saha performansına döndü oyun” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, üzgün olduklarını belirtti. Kazanmak istediklerini aktaran Yalçın, “Kazanmak isterdik ama nasip olmadı. İki farklı 45 dakika yorumlamak lazım. İlk 45 dakika kendi enerjimizin ve organizasyonumuzun çok dışında oynadık. Alanyaspor'un iç saha performansı özellikle ilk 45 dakika için kesinlikle böyle bir performans değil ama ilk 45'de çok sıkıntı yaşadık. Oyuna konsantre olmakta, oyunu istediğimiz gibi oynamakta problem yaşadık. İlk yarı çok rahattık. Devre arası oyuncularla toplantı yaptık. Lig maçı oynadığımızı biraz hatırlattık onlara. İkinci yarı normal iç saha performansına döndü oyun. İkinci yarı çok etkili oynadık, erken golü bulduk. Peşinde inanılmaz pozisyonlar yakaladık 3-2 veya 4-2 yapabilirdik ama yine kontradan gol yedik. Ondan sonra yine pozisyonlar bulduk, işte direkten dönenler, girmeyenler Bugün biraz beceriksizlik, önümüze çıkan fırsatları değerlendiremedik. Sonuçta mağlup olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Penaltı pozisyonu var bir tane. Bilmiyorum nasıl olduğunu, ben izlemedim. Faul var dediler. Faulde olabilir, penaltıda olabilir bilemiyorum. Çok yorum yapmak istemiyorum bu konuda ama bundan sonraki maçlara bakacağız. Önümüzde kalan 3 hafta var. Oyuncularım çok iyi performans sergiliyorlar haftalardır. Tabii arada böyle sıkıntılı sonuçlar olabilir. Bunlar çok normal” dedi.