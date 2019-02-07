Sergen Yalçın: "Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, devre arasında kadrolarına kattıkları Ozan Tufan ile ilgili olarak, "Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Alanyaspor'un çok büyük bir yükselişte olmadığını belirten Yalçın, ivme kazandıklarını aktardı. Yalçın, "Şu an ligin en kritik dönemi ve çok arzu ettiğimiz yerde değiliz. Artık bundan sonraki süreçte herhangi bir kaybın telafisi olmayacak. Bu herkes için geçerli bir durum. O yüzden takım olarak bizde 2'inci yarıya iyi başladık. Devre arası iyi bir çalışma dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Devre arası iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum ama bu uzun bir süreç. İyi başlangıçlar, bir iki haftalık süreç için iyi ama bizim için önemli olan bunun devamının gelmesi. Pozisyon olarak iyi bir yerdeyiz ama başladığımız günden itibaren kendi pozisyonumuzu değerlendirirsek iyi bir noktadayız ama kesinleşmiş bir şey yok. Konumumuz hala riskli. Oynayacağımız çok zorlu maçlar var, şimdi iki tane çok zorlu deplasmana gideceğiz. Ligin kalanındaki süreç bizim için çok daha zorlu olacak" şeklinde konuştu.

"Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"

Lig arasında yapılan transferlerden bahseden Yalçın, "İstediğimiz transferleri hemen hemen yaptık diyebiliriz ama şöyle bir sıkıntımız var; aldığımız oyuncular çok hazır durumda değil. Onları hazırlamak biraz zaman alacak. Bunların arasında Sural'ı aldık, Sural 1 aydır antrenman yapmamış, o da gerideydi. Yeni yeni takıma uyum sağlıyor. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış, çok dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Çok uzun bir süreç geçirdi çünkü dışarıda. Tekrar içeriye girmesi zaman alacak. Biz de ona zaman veriyoruz ve uygun olan zamanda kullanmaya çalışıyoruz. Steven'ı aldık o da 6 aydır futbol oynamayan birisi. Yavaş yavaş Alanyaspor'a uyum sağlamaya başladı. Oyunun içerisine girmeye çalıştı. Obi'yi aldık en son o da sakatlık yaşadı, 1 aydan beri sakatlık geçiriyor. Onun da tekrar oyuna dönmesi 2-3 haftayı bulacak. Aldığımız oyuncular iyi oyuncular, yetenekli oyuncular ama biraz diğer oyunculardan geri oyuncular. Bu sürede onlar o aradaki zamanı kapatmaya çalışıyorlar fizik güç olarak. Biz de adapte olduktan sonra onlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz" diye konuştu.

"Her maç zor olacak"

Takım kadrosu hakkında da bilgiler veren Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Sakat oyuncumuz Isaac Sackey var, devre arasında da onu kullanmadık o da bir iki haftaya dönecek takıma. Lucas Villafanez cezalı onu kullanamayacağız, iki oyuncumuzdan yoksunuz bu hafta ama takım olarak iyi durumdayız. Oyuncularımız motive olmaya başladılar lige. Takım olarak daha iyi duruma gittiğimizi düşünüyoruz. Zor iki deplasmana gideceğiz, bu hafta Göztepe maçı çok zor olacak diye düşünüyorum. Göztepe takımı güçlü bir takım, oyunsal olarak iyi bir karakter ortaya koyuyorlar. Arkalarında ciddi bir taraftar var büyük bir itici güç. İnanılmazlar. Bizim için kolay olmayacak ama ligde oynanacak her maç zor olacak."

"Şu ana kadar her şey güzel gitti"

Teknik Direktör Sergen Yalçın konuşmasına şöyle devam etti: "Trabzon deplasmanı zor, ondan sonra oynayacağımız maçlar var, hiçbiri kolay değil. Bu süreçte oyuncularımızı hazır tutmaya çalışıyoruz. Skor almalarını istiyoruz, son oynadığımız maçlar da iyiydi. Her maçta mücadele etmelerini, çok koşmalarını istiyoruz. Motive olarak, fizik güç olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Son oynadığımız maçlar bizim için çok daha pozitif geçti. İyi bir oyuncu grubu bir araya getirdik. Çocuklar çok konsantreler. Takımdaki arkadaşlık ortamı, birlik beraberlik de çok önemli. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki süreç hem Alanyaspor hem oyuncularımız için iyi geçer. Hiçbir maçın garantisi yok, maçlar herkes için zor ama bu maçlar oynanacak bir şekilde. Zaten 3 ihtimal var. Biz skorun yanı sıra oyunsal anlamada da iyi bir oyuncu grubunu sahada görmek istiyoruz. Çok koşan, çok mücadele eden, agresif oynayan bir grubu sahada görmeliyiz. Şu ana kadar her şey güzel gitti. Bunun yanında bir gerçek var ki Göztepe ve Trabzon gibi önemli deplasmanlar var. Bu maçlardan alacağımız skorlar bizim bundan sonraki bakış açımızı, ligi nerede bitirebiliriz bunların donelerini verecek" ifadelerini kullandı.

"Hala futbolculuğum konuşuluyor"

Kendisiyle ilgili futbolculuk yıllarından eleştiri geldiğini ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirten Sergen Yalçın, "Benimle ilgili hala futbolculuktan kalma yaşantım ön planda tutuluyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ben futbolu bırakalı 10 yılın üzerinde oldu ve hala futbolculuğum konuşuluyor. Ben teknik direktörlük ve yöneticilik yapıyorum. Bunların konuşulması sağlıklı değil. Farklı bir iş yapıyoruz. Aşağıdaki takımlara gelince, bunu biz istemedik bu şekilde gelişti. Yapacak bir şey yok. Bazen sezon başı olmuyor sezon ortasında başlıyoruz. Çok sıkıntılı bir süreçte görev alıyoruz. Çok tecrübeli olduk artık bu süreçlerde görev almaktan. Yıllardır çalıştığımız takımların hepsi aynı pozisyonda olduğu için hep stresli ve zor sezonlar yaşıyoruz. Bu da bize çok ağır geliyor. Bu işten çok zevk almıyoruz ama işimiz bu. Bu şekilde çalışmak zorunda kalıyoruz. Başarının kriteri nedir? Biz çalıştığımız sezonlarda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Çok zor süreçlerde çalıştık. Ben hiç yardımcı antrenörlük yapmadım. Bu da hiç kolay değil. Bu da bana ve ekibime çok tecrübe kazandırdı. Çalıştırdığım yaklaşık 6 takım oldu. Bu tecrübeyi bu takımlarda kazandık. Biz bu pozisyonda çalışmanın ne olduğunu, nasıl planlama yapılması gerektiğini stratejimizin ne olduğunu çok iyi öğrendik. Bunun da bundan sonraki teknik direktörlük hayatımda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok zor süreçler geçirdik. Uyumadığımız akşamlar oluyor yani. Geçen sene Konyaspor'da 3 ay çalıştık, 3 yıl gibi geldi. O kadar zordu ki her hafta puan cetveline bakıyoruz, planlama yapıyoruz, maç maç strateji hazırlıyoruz. Aldığımız sorumluluk çok ağır bilincindeyiz ama Allah'a şükür altından kalkmayı başardık. Bundan sonra da inşallah başarırız” değerlendirmesini yaptı.