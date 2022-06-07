Serik ATASEM'de yıl sonu sergisi düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Atatürk Sanat Eğitim Merkezi'nde (ATASEM) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyu hazırladıkları el emeği ürünler yıl sonu sergisinde Seriklilerin beğenisine sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik Atatürk Sanat Eğitim Merkezlerinden farklı alan ve branşlarda eğitim alan kursiyerler yılsonu sergisi heyecanı yaşadı. 2021-2022 döneminde Serik ATASEM'de 20 farklı branşta açılan kurslara katılan yaklaşık 400 kursiyer tarafından hazırlanan ürünler ve özel tasarımlardan oluşan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

Serik ATASEM Birim Sorumlusu Şeyda Öztürk serginin açılışında yaptığı konuşmada; Antalyalıların mesleki, sanatsal, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kursiyerlerin beklentilerini dikkate alarak, kurslar düzenlediklerini söyledi. Öztürk, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarının canlandırılıp yaşatılmasını, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Eserler büyük beğeni topladı

Açılış konuşmalarının ardından Serik ATASEM Halk Oyunları Çalışma Grubu'nun halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Kursiyerlerin sergilediği performans alkış topladı. Halk oyunları gösterisinin ardından etkinlik, sergi açılışı ile devam etti. Katılımcılar el emeği eserlerden oluşan sergiyi gezdi. Kursiyerlerin el emeği ürünleri büyük beğeni topladı.