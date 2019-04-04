Serik Belediye Başkanı Aputkan mazbatasını aldı

Mahalli İdareler Seçimlerinde Ak Parti'den Antalya'nın Serik İlçe Belediye Başkanı seçilen Enver Aputkan mazbatasını aldı.

AK Parti'den aday gösterilerek seçimlerde belediye başkanlığını kazanan Aputkan, Serik Adliyesi'nde meclis üyeleriyle beraber giderek mazbatasını aldı. Serik Adliyesinde düzenlenen mazbata törenine Antalya Ak Parti Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, MHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

" Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim"

Serik Belediyesinde düzenlen devir teslim törenine katılan başkan Aputkan'ı, eski başkan Ramazan Çalık ve belediye personeli çiçeklerle karşıladı. Yapılan dua sonrası, selefi başkan Çalık ile bir araya gelen Aputkan konuşmasında; “Sayın başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın Serik'te Cumhur İttifakının adayı olarak bizleri aday göstermesi vesilesi ile değerli hemşerilerimizin destekleri ve Ak Parti – MHP teşkilatlarımızın gayretli çalışması neticesinde şimdide bu görevi biz üstlendik. İnşallah bundan sonra da her şey Serik için olacaktır. Sahalardaki çalışmalarımızda neler ifade ettiysek onların arkasında durmak adına, meclis üyesi arkadaşlarımla, teşkilatlarımızla ve ilçe başkanlarımızla hep birlikte bütün projelerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız” dedi. Çalık da halefi başkan Aputkan'a tebrik ederek, başarılar diledi.

Aputkan, devir teslim töreni sonrası makamında tebrikleri kabul etti.