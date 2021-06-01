Serik Belediyespor 2 oyuncusuyla 1 yıl daha anlaştı

com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü, kaleci İbrahim Demir ve Yusuf Onur Arıkan ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarının başladığı Serik Belediyespor bugün yapılan görüşmelerin ardından kaleci İbrahim Demir ve defans oyuncusu Yusuf Onur Arıkan ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Kulüp Başkanı Halil Deligöz, Belediye Başkan Yardımcısı Çağatay Yalçın ve Serik Belediyespor yöneticileri de hazır bulundu.

Konu ile ilgili konuşan Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, “Kulüp olarak öncelikle iç transfer çalışmalarına dün başladık. Bu çalışmalar kapsamında bugün geçtiğimiz sezon takımımız kalesini koruyan oyuncumuz ve defans oyuncumuz ile 1 yıllık anlaşma yapıldı. Transfer çalışmalarımız son hızıyla devam edecek” dedi.