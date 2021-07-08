Serik Belediyespor Gökhan Payal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor , Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da oynayan 29 yaşındaki stoper Gökhan Payal ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Serik Belediye Başkanlığında düzenlenen imza töreninde Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Son olarak Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da stoper mevkiinde oynayan Payal, daha önce sırası ile Kahramanmaraşspor, 24 Erzincanspor, Manisa FK, Diyarbakırspor, Sivas Belediyespor ile Sarıyer de oynadı.