Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu hayatını kaybetti

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü'nün Başkanı turizmci işadamı Ali Aksu (46) Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

11 Nisan Pazar günü rahatsızlanarak Antalya'da özel bir hastaneye kaldırılan Aksu, buradan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. 11 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aksu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Aksu'nun cenazesinin bugün Belek Merkez Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Daha önce 2018–2019 futbol sezonunda Serik Belediyespor Kulüp Başkanlığı yapan Aksu, 31 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden başkan oldu. Aksu, Serik Belediyespor'un Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e çıktığı sezonda şampiyonluk yaşamış, 3. Lig'in ilk yılında da play off maçlarında final oynayarak 2. Lig'in kapısından dönmüştü.